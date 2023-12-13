وزير الدفاع يشهد اختتام بطولة الدوري العسكري في عدن رئيس الأركان يشارك في الاجتماع الثاني لرؤساء أركان دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب مليشيا الحوثي تدشن حملة تجنيد جديدة وتركز على فئات محددة تحت شعار نصرة إخوانهم في غزة مليشيا الحوثي في اليمن.. والخطوط الحمراء لإسرائيل اليابان تقدم منحة جديدة لهذا البند في اليمن ..تفاصيل مسؤول أمريكي: جماعة الحوثي أطلقت صاروخين على ناقلة في باب المندب الأمم المتحدة تُعيّن نائبًا جديدًا للمبعوث الأممي إلى اليمن تعرف على سيرتة الذاتية رجل بلاهوية أو ملامح واضحة تجاوز ال60 ويعاني من إعاقة .. مهندس عاصفة الأقصى والمطلوب رقم 1 للموساد الإسرائيلي ..فمن هو ؟ مارب برس يكشف التفاصيل الحكومة اليمنية تنعي أحد وزارئها تفاصيل هجوم جديد استمر 90 دقيقة في البحر الأحمر.. 6 قوارب مسلحة وسفينة كانت الهدف
دشنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، حملات جديدة في الجامعات الحكومية والخاصة وكذا المدارس في محافظة إب ومختلف المحافظات الخاضعة لسطوتها، بهدف تجنيدهم في صفوفها مستغلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي عاودت منذ أيام حملة جديدة بهدف استقطاب عناصر جديدة للانخراط في صفوفها القتالية، بذريعة “نصرة المقاومة في غزة”.
وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي ركزت حملتها الجديدة في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التعليمية والفنية بمركز محافظة إب.
وبحسب المصادر، فإن الميليشيا أعلنت عن إقامة معسكرات تدريبية خاصة تستمر لأسبوعين ويجري خلالها التغرير على الأشخاص الذين جرى استقطابهم بالقتال بمزاعم نصرة “فلسطين” غير أنها تهدف لرفد جبهاتها القتالية.
وخلال الأسابيع الماضية، استخدمت الميليشيا، الوجهاء وعقال الحارات والمشايخ ومسؤوليها بمختلف مديريات محافظة إب وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وألزمتهم باستقطاب مقاتلين جدد تحت لافتة “القضية الفلسطينية”، كوسيلة مناسبة وجديدة للتغرير على المواطنين.
وحذرت المصادر، المواطنين من خطورة الدعوات والحملات الحوثية الهادفة للتغرير على طلاب الجامعات وصغار السن تحت مزاعم فلسطين، ومن ثم الزج بهم في محارق الموت الحوثية.