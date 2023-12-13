مليشيا الحوثي تدشن حملة تجنيد جديدة وتركز على فئات محددة تحت شعار نصرة إخوانهم في غزة

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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دشنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، حملات جديدة في الجامعات الحكومية والخاصة وكذا المدارس في محافظة إب ومختلف المحافظات الخاضعة لسطوتها، بهدف تجنيدهم في صفوفها مستغلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي عاودت منذ أيام حملة جديدة بهدف استقطاب عناصر جديدة للانخراط في صفوفها القتالية، بذريعة “نصرة المقاومة في غزة”.

وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي ركزت حملتها الجديدة في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التعليمية والفنية بمركز محافظة إب.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيا أعلنت عن إقامة معسكرات تدريبية خاصة تستمر لأسبوعين ويجري خلالها التغرير على الأشخاص الذين جرى استقطابهم بالقتال بمزاعم نصرة “فلسطين” غير أنها تهدف لرفد جبهاتها القتالية.

وخلال الأسابيع الماضية، استخدمت الميليشيا، الوجهاء وعقال الحارات والمشايخ ومسؤوليها بمختلف مديريات محافظة إب وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وألزمتهم باستقطاب مقاتلين جدد تحت لافتة “القضية الفلسطينية”، كوسيلة مناسبة وجديدة للتغرير على المواطنين.

وحذرت المصادر، المواطنين من خطورة الدعوات والحملات الحوثية الهادفة للتغرير على طلاب الجامعات وصغار السن تحت مزاعم فلسطين، ومن ثم الزج بهم في محارق الموت الحوثية.