مليشيا الحوثي في اليمن.. والخطوط الحمراء لإسرائيل

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ،

الأربعاء، إن الحوثيين تجاوزوا الخط الأحمر في البحر الأحمر، داعيا لإقامة تحالف دولي ضد الجماعة اليمنية.

وكتب هرتسوغ في تغريدة على منصة "إكس": "لقد تجاوز الحوثيون الخط الأحمر في البحر الأحمر".

وأضاف: "يجب دعم وتقوية الأنشطة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد القراصنة الإرهابيين الحوثيين في شكل تحالف دولي حقيقي" وفق تعبيره.

وتابع: "بتوجيه من قادتهم الشموليين في طهران، فإن استمرار الحوثيين في أعمال الإرهاب والقرصنة ضد السفن من جميع الجنسيات والملكيات يتطلب من المجتمع الدولي بأكمله أن يتحرك متحدًا بقوة وحسم للقضاء على هذا التهديد الخسيس للاقتصاد والتجارة العالمية"، على حد قوله.

يشار أنه في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "الفلسطينيين في قطاع غزة"، بحسب المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعلن متحدث وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، أن بلاده تجري مباحثات من أجل تأسيس "قوة مهام بحرية" دولية ضد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر؛ مبينا أن القوة ستكون تحالفا يشمل 38 دولة راغبة في ذلك.

وتوعدت جماعة "الحوثي" مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر أممية