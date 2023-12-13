اليابان تقدم منحة جديدة لهذا البند في اليمن ..تفاصيل

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أقرت حكومة اليابان تقديم مساعدات جديدة لليمن تبلغ 3 ملايين دولار من ميزانيتها التكميلية للسنة المالية 2023 من أجل تشجيع عملية السلام والاستجابة الإنسانية في اليمن.

وجاء في بيان رسمي” سيتم استخدام مليوني دولار لمشروع دعم السلام وهي مبادرة يقودها مكتب المبعوث الأممي الى اليمن بهدف تحقيق تسوية سياسية تنهي الحرب.

فيما سيخصص المبلغ المتبقي لدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس)، والتي تساهم في تسهيل تدفق السلع التجارية إلى اليمن دون عوائق.