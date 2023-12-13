مسؤول أمريكي: جماعة الحوثي أطلقت صاروخين على ناقلة في باب المندب

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أطلقت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، صاروخين، على ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب الرئيسي.

وقال مسؤول أمريكي، شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل استخباراتية، إن سفينة حربية أمريكية أسقطت أيضًا طائرة بدون طيار يشتبه أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث. لافتًا إلى أنه لم يصب أحد بأذى في الهجوم. وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس أن السفينة المستهدفة، وهي ناقلة النفط والكيماويات التي ترفع علم جزر مارشال، كانت متجهة شمالًا باتجاه قناة السويس في البحر الأحمر.

وكانت السفينة قادمة من الهند وعلى متنها طاقم أمني مسلح، بحسب البيانات التي نقلتها السفينة. وأصدرت شركة Ardmore Shipping Corp، التي تمتلك السفينة وتديرها، بيانًا إلى وكالة الأسوشييتد برس تعترف فيه بالهجوم.

وجاء في البيان: “لم يصعد أحد على متن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير وتم حسابهم”. "لا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها دون فقدان أي بضائع أو أضرار على متنها." وأضافت: "أردمور على اتصال وثيق مع السلطات المعنية، والمساعدات العسكرية موجودة الآن في المنطقة لتقديم الدعم كما هو مطلوب".

وفجر اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن وقوع حادث جديد في مضيق باب المندب.

وقالت الهيئة إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب، على بعد 50 ميلا بحريًا غرب ميناء الحديدة ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء عبورها للمضيق.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحوثيين عن تنفيذ هجوم على ناقلة نفط نرويجية في باب المندب ومنع عدة سفن المتجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي من المرور في البحر الأحمر.