الأمم المتحدة تُعيّن نائبًا جديدًا للمبعوث الأممي إلى اليمن تعرف على سيرتة الذاتية

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_متابعات

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عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، نائباً جديداً لمبعوثه الخاص إلى اليمن، خلفاً لمعين شريم المحال إلى التقاعد.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن تعيين الدبلوماسي العراقي؛ سرهاد فتح، نائبا لرئيس بعثة مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن. وأضاف البيان أن العراقي "فتح" سيخلف "شريم"، الذي قال الأمين العام إنه "يشعر بالامتنان له على التزامه وعقود من الخدمة المتفانية للمنظمة الدولية".

وأشار البيان إلى أن سرهاد فتح يتمتع بخبرة تزيد عن 18 عاماً في النشاط السياسي والدبلوماسي والمتعدد الأطراف على المستوى الوطني والدولي. حيث شغل منذ عام 2019، منصب نائب الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقبل ذلك، كان يشغل منصب نائب رئيس قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية العراقية.

وعمل فتح نائباً لرئيس البعثة العراقية في إندونيسيا، وقبل ذلك عمل في نيويورك كخبير في مجلس الأمن وخبير في مكافحة الإرهاب في البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة. كما شغل عدداً من الأدوار في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على مستوى العالم وفي العراق.

ويحمل "سرهاد فتح" شهادة الدراسات العليا من برنامج الإستراتيجية العالمية في الدراسات الإستراتيجية الدولية من الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في المملكة المتحدة، وحاصل أيضاً على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من كلية لندن الجامعية بالمملكة المتحدة، ويتحدث اللغات العربية والإنجليزية والكردية والإسبانية.