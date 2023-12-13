الحكومة اليمنية تنعي أحد وزارئها

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية الدكتور نجيب العوج، الذي وافاته المنية يوم امس، اثر ازمة قلبية مفاجئة، عقب حياة زاخرة بالعطاء والعمل في خدمة وطنه ومجتمعه .

وأعرب بيان النعي، عن بالغ الحزن والأسى وعظيم المواساة لاسرة واصدقاء الفقيد بهذا المصاب الجلل.. مؤكدا ان الدكتور نجيب العوج يمثل شخصية وطنية مستنيرة ورجل دولة اجتمعت فيه القيادة والحنكة والإدارة باقتدار واتزان في كافة المهام التي تولاها كما له بصماته وجهوده البارزة في المجالات الاقتصادية والخدمية التي سخرها لخدمة مصلحة الوطن.

واشار البيان، إلى البصمات التي تركها الفقيد في كافة المناصب التي تولاها ..موكداً أن الوطن خسر برحيله سياسيا واداريا محنكا وممن توجوا مسيرتهم بالاصطفاف مع الوطن في فترة صعبة واستثنائية.

هذا ونعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى والأسف، وفاة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج، الذي انتقل إلى جوار ربه إثر وعكة صحية مفاجئة المت به، وهو في قمة عطاءه العملي، تاركاً وراءه سيرة شخصية عطرة وإرثاً تاريخياً ثميناً في العمل المخلص والدؤوب من اجل خدمة الوطن.

واعتبر بيان صادر عن المجلس، هذا الرحيل المفاجئ، خسارة فادحة لواحد من أبناء الوطن المخلصين، الذين عملوا بتفاني واجتهاد وقدم نموذج متفرد في الوطنية وخدمة المجتمع من خلال جميع المناصب التي تولاها، وكذا ما تميز به من خصال حميد’ يشهد له بها كل من عاصروه.. معربا عن تقدير اليمن وشعبها للدور الوطني الكبير الذي ساهم به الدكتور نجيب العوج خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، والإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه، حيث كان نموذجاً في البذل والعطاء، ولم يتأخر يومأً عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة لاسيما في المجال الاقتصادي والخدمي، لمصلحة الوطن.