غزة تفتك بالقيادات… الجيش الإسرائيلي يكشف عن اعترفات جديدة في مقتل 8 ضباط بينهم قائد بارز

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء بمقتل ثمانية من عناصره معظمهم ضباط في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش أن العسكريين الثمانية وبينهم قائد كتيبة في لواء جولاني قتلوا بكمين لكتائب القسام في حي الشجاعية بغزة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جهتها أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن قوة قتالية تابعة للواء "جولاني"، خرجت، الثلاثاء، لتفتيش المباني في منطقة القصبة في حي الشجاعية الذي يعتبر منطقة كثيفة بالسكان.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن القوة العسكرية وقعت في كمين لمقاتلين من "القسام"، حيث تم تفجير عدة ألغام بها، كما أنه تم من أحد المنازل إطلاق النار على الجنود.

ورد الجنود بإطلاق النار، وأثناء محاولة سيطرتها على المواقع انقسمت القوة العسكرية إلى قسمين، وخلال عملية الإنقاذ وصلت قوة أخرى دخلت المبنى، من أجل إخلاء القتلى والمصابين، حيث فتح عناصر "القسام" النار نحو قوة الإخلاء فوقعوا بين قتيل وجريح. وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الثلاثاء، عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين واستهداف آليات عسكرية بحي الشجاعية وخانيونس.

من جهته قال مستشفى سوروكا في بئر السبع مساء الثلاثاء، إنه استقبل 30 جنديا جريحا من معارك غزة خلال اليوم الأخير.

إفشال إنزال بحري وأفشل مقاتلو المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، عملية إنزال بحري إسرائيلية مقابل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ ساعات صباح أمس، شهد شرق مدينة خانيونس (جنوبا) ومناطق شمال القطاع وشرق حي الشجاعية بمدينة غزة، معارك ضارية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي المقاومة الفلسطينية.

وتزامنت المعارك البرية مع قصف جوي ومدفعي إسرائيلي مكثف في مناطق مختلفة من القطاع.

وحاول الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية إنزال في البحر الأبيض المتوسط مقابل مخيم النصيرات وسط القطاع، لكن مقاتلي المقاومة تصدوا لها، وفقا لشهود عيان ومصادر محلية.

وأوضحوا أن أصوات اشتباكات دوت في مكان الإنزال، ومن ثم تدخل الطيران الحربي بشكل مكثف، لتنتهي العملية بالفشل.

إصابات مباشرة وفي بيانات منفصلة، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهداف آليات عسكرية إسرائيلية وجنود، وتحقيق "إصابات مباشرة".

وقالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، إنها "دكت تجمعات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال خانيونس بقذائف الهاون".

وأفادت، في بيان ثان، بمقتل "عدد من الجنود الإسرائيليين واستهداف آليات عسكرية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومدينة خانيونس".

وقالت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إنها قصفت "تجمعات للعدو شرق خانيونس بقذائف الهاون".

وأعلنت "السرايا"، في بيان آخر، أنها "خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو محققة إصابات مباشرة في محوري التقدم بالزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة".

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد جنوده وضباطه القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 435، بينهم 105 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في الـ27 من ذلك الشهر