أسعار النفط تواصل خسائرها والخام الأميركي دون مستوى 70 دولارا

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تواصل أسعار النفط خسائرها في جلسة اليوم الأربعاء بعد أن فقد الخام الأميركي مستوى الـ70 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/شباط 7 سنتات بما يعادل 0.10%، إلى 73.17 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير/كانون الثاني4 سنتنات دولار أو 0.06%، إلى 68.57 دولار للبرميل.

وخفضت وكالة إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لأسعار خام برنت في عام 2024 بعشرة دولارات للبرميل ليصل في المتوسط إلى 83 دولارا العام المقبل.

فيما كانت قد توقعت في الشهر السابق تسجيله 93 دولارا للبرميل في العام المقبل. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% عند التسوية في جلسة الثلاثاء وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران بفعل مخاوف من تخمة المعروض وبيانات اقتصادية أميركية أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في نوفمبر/ تشرين الثاني على خلاف التوقعات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين على نحو مخالف للتوقعات في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما يقدم مزيدا من الأدلة على أن من غير المرجح أن يركز الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 مع انقسام أوبك ووكالة الطاقة الدولية على مدى ذلك التباطؤ. وتراجعت آمال السوق بعد اتفاق "أوبك+" الأحدث للحد من المعروض.

ومن المقرر أن تصدر أوبك تقريرها الشهري اليوم الأربعاء. وقال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الأميركية هبطت 2.35 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر الحالي، في المقابل زادت مخزونات البنزين بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 300 ألف برميل تقريبًا