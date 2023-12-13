قرارات ملكية سعودية جديدة ... منها تعيين فيصل بن سلمان مستشاراً للملك وسلمان بن سلطان أميراً للمدينة

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أميراً لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.
وجاء في الأوامر تعيين الأمير فيصل بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز»، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل مجلس إدارة الدارة وفقاً لما قضى به تنظيم الدارة، كذلك
إعفاء الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه،
وتعيين الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز خلفاً له بالمرتبة الممتازة،
وإعفاء الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه،
وتعيين الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز خلفاً له بالمرتبة الممتازة،
وتعيين الأمير خالد بن سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة،
والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة،
والأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة،
وإعفاء الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبد الرحمن محافظ حفر الباطن من منصبه، وتعيين الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل بن تركي بن فرحان خلفاً له بالمرتبة الممتازة.
وشملت الأوامر أيضاً تعيين الدكتور هشام الفالح مساعداً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، والدكتور خالد البتال وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وخالد حضراوي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والمهندس خليل بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة، ومساعد الداود أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة، والمهندس عبد الله جالي أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبد الله المغلوث مساعداً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة، والدكتور يوسف البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة، وزهير الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
واستندت الأوامر على النظام الأساسي للحكم، ونظام المناطق، إضافة إلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان، وقد دعا خادم الحرمين الجهات المختصة إلى اعتماد أوامره وتنفيذها. كما صدر أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعيين الأمير فيصل بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية