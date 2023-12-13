وزير الداخلية يناقش مع قائد قوات التحالف آخر التطورات الميدانية وتماهي المليشيات الحوثية ورفضها للسلام

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ثمن وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، جهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودورها البارز في تعزيز الامن والاستقرار في اليمن من خلال دعمها للأجهزة الأمنية.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم ،بالعاصمة المؤقتة عدن، قائد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بعدن العميد الركن حسين الحربي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين المنافذ والحدود، بالإضافة إلى تطوير قدرات وكفاءة قوات الأمن في مختلف المحافظات، ومناقشة

آخر التطورات الميدانية وتماهي المليشيات الحوثية الارهابية ورفضها للسلام ومواصلة تهديدها للسلم المجتمعي والدولي حسب ماذكرت وكالة سبأ الرسمية.

ولفت اللواء حيدان، إلى متانة العلاقات الأخوية المشتركة بين دول التحالف والتي تعمدت بالدماء في سبيل الدفاع عن الوطن من خطر المليشيات الحوثية والتنظيمات الارهابية.

من جانبه، أشاد قائد قوات دعم التحالف، بجهود وزارة الداخلية في تطوير الاجهزة الأمنية واطلاقها لمشروع البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية والتي تمثل اضافة نوعية..مؤكدًا استعداد التحالف لتقديم كافة أشكال الدعم لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.