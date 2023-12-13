طارق صالح يستنفر قواته في البحر الأحمر ..وهذا ما وجّه به

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، بـ أن استقرار اليمن هو الهدف المنشود من بناء أي قوة عسكرية، وأن الأنشطة العدائية لذراع إيران في اليمن الغرض منها قتل اليمنيين والعبث ببلادهم ومياهها الإقليمية حماية لمصالح إيران ومشروعها الذي يسعى للتحكم بالمياه الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب..مشدداً على أهمية الالتزام باليقظة العالية والبقاء في تأهب دائم لكافة منتسبي القوات البحرية لمواجهة أي مخاطر عدوانية تهدد الموانئ والسواحل والجزُر المحررة والمياه الإقليمية.
جاء ذلك خلال حضوره اليوم الثلاثاء، عرضاً لتشكيلات بحرية رمزية من خفر السواحل واللواء الأول مشاة بحري في مدينة المخا بمحافظة تعز، جسدت الجاهزية العالية للقيام بمهامها في حماية السلام والأمن داخل الحدود البحرية للجمهورية اليمنية في قطاع الساحل الغربي، وذلك في اختتام العام التدريبي لقوات خفر السواحل واللواء البحري.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بما شاهده من جاهزية ومعنويات عالية..