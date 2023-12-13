ياسين بونو مرشح لجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم ياسين بونو مرشح لجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم رئيس فنزويلا يكشف تورّط شركات أمريكية في عدوان الاحتلال على غزة المتحدث باسم سرايا القدس يكشف عن المصير المحتمل للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع..تفاصيل تصريح هام لمسؤول بوزارة الدفاع بشأن التحالف البحري الجديد ويوجه تحذير للمليشيات الحوثية صحيفة فرنسية تفضح كذب الاحتلال الإسرائيلي وتكشف لماذا يمارس الكذب ..تفاصيل تعرف على الوصف القاسي الذي وجهة بايدن لنتنياهو وحكومته مسؤول حقوقي يكشف عن إجراءات حوثية لإعدام ثلاثة معلمين مختطفين ويناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل لانقاذهم خبير سياسي بارز يطالب الرئيس العليمي والعميد طارق صالح بهذا التحرك العسكري العاجل وينتقد مشاركة اليمن في تحالف بحري لتامين البحر الأحمر إسقاط مسيّرة حوثية في الجوف بنيران قوات الجيش الوطني
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الثلاثاء 12 ديسمبر، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام الجاري.
وتضم القائمة ثلاثة مرشحين، وهم؛ المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، والبرازيلي إيديرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا نجم ريال مدريد الإسباني.
وسيقام الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 15 جانفي المقبل في العاصمة البريطانية لندن. وحسب معايير “فيفا” المعتمدة في تقييم المرشحين، سيكون أداء اللاعبين خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 حتى 20 أوت الماضي، المعيار الأساسي للاختيار.