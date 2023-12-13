ياسين بونو مرشح لجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الثلاثاء 12 ديسمبر، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام الجاري.

وتضم القائمة ثلاثة مرشحين، وهم؛ المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، والبرازيلي إيديرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا نجم ريال مدريد الإسباني.

وسيقام الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 15 جانفي المقبل في العاصمة البريطانية لندن. وحسب معايير “فيفا” المعتمدة في تقييم المرشحين، سيكون أداء اللاعبين خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 حتى 20 أوت الماضي، المعيار الأساسي للاختيار.