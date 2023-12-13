المتحدث باسم سرايا القدس يكشف عن المصير المحتمل للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع..تفاصيل

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أكد أبو حمزة المتحدث العسكري باسم “سرايا القدس”، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مصير المحتجزين لدى فصائل المقاومة من جنود الاحتلال والأسرى المدنيين، سيكون إما الموت نتيجة القصف، أو الإفراج عنهم عبر صفقة تبادل مقابل تحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وفي كلمة مصورة، قال ابو حمزة: “مصير أسرى وجنود الاحتلال لدينا لن يخرج عن احتمالين، إما القتل بالقصف الإسرائيلي والمحاولات الغبية لتحريرهم، أو العودة للتفاوض غير المباشر معنا تحت سقف وقف إطلاق النار التام” وتابع: لو اجتمعت كل قوى الأرض لن تحرر أسيرا حيا واحدا بغير شروطنا”.

وخاطب المتحدث العسكري عائلات المحتجزين من كيان الاحتلال قائلا: “الأرعن الدجال نتنياهو يعلم جيدا ما هو مصيره المحتم بعد انتهاء الحرب، حاكموه أو اسجنوه أو اقتلوه وهذا شأنكم، ولكنه يماطل، وهدف الحرب الوحيد لديه هو البقاء في سدة الحكم، والثمن المؤكد هو حياة أبنائكم”.

أوضح أبو حمزة أن العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، هو “تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني”، متعهدا باستمرار فصائل المقاومة في القتال “مهما طالت الحرب مع إسرائيل”.

وأضاف: “إن المعركة اليوم هي تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ومقدّراتها، وليس أمامنا إلا التصميم على النصر”.

وبين المتحدث باسم سرايا القدس أن جيش الاحتلال “يرتكب المزيد من المجازر كلما تجرّع كأس الهزيمة والخيبة”، في المعركة في غزة.