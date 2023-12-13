ياسين بونو مرشح لجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم ياسين بونو مرشح لجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم رئيس فنزويلا يكشف تورّط شركات أمريكية في عدوان الاحتلال على غزة المتحدث باسم سرايا القدس يكشف عن المصير المحتمل للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع..تفاصيل تصريح هام لمسؤول بوزارة الدفاع بشأن التحالف البحري الجديد ويوجه تحذير للمليشيات الحوثية صحيفة فرنسية تفضح كذب الاحتلال الإسرائيلي وتكشف لماذا يمارس الكذب ..تفاصيل تعرف على الوصف القاسي الذي وجهة بايدن لنتنياهو وحكومته مسؤول حقوقي يكشف عن إجراءات حوثية لإعدام ثلاثة معلمين مختطفين ويناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل لانقاذهم خبير سياسي بارز يطالب الرئيس العليمي والعميد طارق صالح بهذا التحرك العسكري العاجل وينتقد مشاركة اليمن في تحالف بحري لتامين البحر الأحمر إسقاط مسيّرة حوثية في الجوف بنيران قوات الجيش الوطني
نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع، الانباء المتداولة التي تحدثت عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات ارهابية من قبل المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني.
وأوضح المصدر، ان دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة..مؤكداً اهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية، واجهزتها المعنية بحماية المياه الاقليمية لردع تهديدات المليشيات الحوثية واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية، و الاوضاع الانسانية في اليمن، والسلم والامن الدوليين.
وجدد المصدر، تحذير المليشيات الحوثية من مغبة مغامراتها الطائشة بالمصالح الوطنية، ومخاطر عسكرة المياه الاقليمية اليمنية، وتحويلها الى مسرح لصراع دولي اوسع. واكد المصدر، موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.