تعرف على الوصف القاسي الذي وجهة بايدن لنتنياهو وحكومته

الأربعاء 13 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 221

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء 12 ديسمبر، إن “إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب الحرب على غزة”، كما دعا رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو إلى إجراء تغيير في حكومته اليمينية المتطرفة.

وأشار بايدن خلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية، إلى أن الكيان المحتل بدأ يفقد دعم المجتمع الدولي نتيجة “القصف العشوائي لغزة”، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف بايدن: “لقد بدؤوا يفقدون هذا الدعم”، مشيرا إلى أن “سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا”، حسب تعبيره.

وعلى صعيد متصل، وجه الرئيس الأمريكي الذي صرح بأنه داعم كبير للاحتلال، انتقادات مباشرة إلى حكومة نتنياهو التي وصفها بكونها “الأكثر تطرفا”، معتبرا أن نتنياهو يحتاج “إلى تغيير حكومته المتشددة”، لإيجاد “حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وقال بايدن إن حكومة نتنياهو الحالية هي “أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين”.

وتطرق الرئيس الأمريكي، إلى مشاركته في جهود الوساطة، مبينا أنه أمضى ساعات في التحدث إلى القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن الأربعاء في البيت الأبيض بأفراد عائلات أمريكيين محتجزين في غزة.