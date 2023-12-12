ياسين بونو مرشح لجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم ياسين بونو مرشح لجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم رئيس فنزويلا يكشف تورّط شركات أمريكية في عدوان الاحتلال على غزة المتحدث باسم سرايا القدس يكشف عن المصير المحتمل للمحتجزين الإسرائيليين في القطاع..تفاصيل تصريح هام لمسؤول بوزارة الدفاع بشأن التحالف البحري الجديد ويوجه تحذير للمليشيات الحوثية صحيفة فرنسية تفضح كذب الاحتلال الإسرائيلي وتكشف لماذا يمارس الكذب ..تفاصيل تعرف على الوصف القاسي الذي وجهة بايدن لنتنياهو وحكومته مسؤول حقوقي يكشف عن إجراءات حوثية لإعدام ثلاثة معلمين مختطفين ويناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل لانقاذهم خبير سياسي بارز يطالب الرئيس العليمي والعميد طارق صالح بهذا التحرك العسكري العاجل وينتقد مشاركة اليمن في تحالف بحري لتامين البحر الأحمر إسقاط مسيّرة حوثية في الجوف بنيران قوات الجيش الوطني
أكد مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة فهمي الزبيري، إن مليشيا الحوثي تستعد لإعدام ثلاثة معلمين بعد تسع سنوات من التعذيب والإخفاء في سجونها.
وأوضح الزبيري، أن المعلمين الثلاثة هم: (صغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، إسماعيل أبو الغيث)، ويواجهون خطر قرارات الإعدام الحوثية بعد اختطافهم وتغييبهم تسع سنوات وتعرضهم للتعذيب في سجونها.
وأشار إلى أن المليشيا تستغل انشغال العالم بأحداث غزة لتصفية خصومها، في انتهاك للقوانين الدولية.
واختطفت مليشيا الحوثي المعلمين الثلاثة في يوليو وسبتمبر 2015م، ومارست بحقهم صنوف أنواع التعذيب، وفق ماذكرت مصادر حقوقية، قبل أن تصدر بحقهم أوامر إعدام عبر المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء على ذمة تهم كيدية.
يأتي ذلك بعد أيام من إصدار المليشيا قراراً بإعدام الناشطة فاطمة العرولي، بعد (15) شهراً من اختطافها واخفائها قسراً.