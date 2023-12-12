مسؤول حقوقي يكشف عن إجراءات حوثية لإعدام ثلاثة معلمين مختطفين ويناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل لانقاذهم

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 396

أكد مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة فهمي الزبيري، إن مليشيا الحوثي تستعد لإعدام ثلاثة معلمين بعد تسع سنوات من التعذيب والإخفاء في سجونها.

وأوضح الزبيري، أن المعلمين الثلاثة هم: (صغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، إسماعيل أبو الغيث)، ويواجهون خطر قرارات الإعدام الحوثية بعد اختطافهم وتغييبهم تسع سنوات وتعرضهم للتعذيب في سجونها.

وأشار إلى أن المليشيا تستغل انشغال العالم بأحداث غزة لتصفية خصومها، في انتهاك للقوانين الدولية.

واختطفت مليشيا الحوثي المعلمين الثلاثة في يوليو وسبتمبر 2015م، ومارست بحقهم صنوف أنواع التعذيب، وفق ماذكرت مصادر حقوقية، قبل أن تصدر بحقهم أوامر إعدام عبر المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء على ذمة تهم كيدية.

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار المليشيا قراراً بإعدام الناشطة فاطمة العرولي، بعد (15) شهراً من اختطافها واخفائها قسراً.