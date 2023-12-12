خبير سياسي بارز يطالب الرئيس العليمي والعميد طارق صالح بهذا التحرك العسكري العاجل وينتقد مشاركة اليمن في تحالف بحري لتامين البحر الأحمر

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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خبير سياسي بارز يطالب الرئيس العليمي والعميد طارق صالح بهذا التحرك العسكري العاجل وينتقد مشاركة

اعتبر خبير سياسي يمني بارز أن مشاركة اليمن في تحالف عسكري بحري لتأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب يكشف عن حالة من الهون والضعف والعجز الغير مبرر للدولة اليمنية في حماية مياهها الإقليمية وتأمين اهم ممر مائي في العالم تمتلك اليمن الحق السيادي في الاشراف عليه ومنع العبث بالحركة الملاحية المارة عبره.

وأكد الدكتور " حسن مغلس " في مداخلة له عبر قناة "بلقيس"- تابعها مأرب برس- أن الجيش الوطني وقوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد "طارق صالح" يجب عليها تأمين الجبهة الشمالية ووضع حد لإرهاب ميلشيا الحوثي مشيرا إلى أن اليمن تمتلك كافة المقومات والإمكانيات المادية والبشرية للاضطلاع بحماية مياهها الإقليمية ووقف عبث مجاميع مسلحة متمردة بالأمن البحري والقومي اليمني من خلال تهديد سلامة حركة الملاحة البحرية.

ولفت الخبير السياسي الدكتور " مغلس " أن الشرعية الوحيدة التي يمتلكها الرئيس العليمي ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية هي شرعية "المقاومة الوطنية " وأنه بدون دعم هذه المقاومة التي تواجه الحوثيين في جيوب "مأرب " والعديد من الجبهات الأخرى مفتقدة للإمكانيات والقدرات المفترضة لا شرعية لهؤلاء.