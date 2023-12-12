إسقاط مسيّرة حوثية في الجوف بنيران قوات الجيش الوطني

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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تمكنت دفاعات الجيش في المنطقة العسكرية السادسة محافظة الجوف، اليوم الثلاثاء من إسقاط طائرة مسيّرة لمليشيا الحوثي الإرهابية .

وصرح ناطق عسكري أن أفراد "كتيبة الإسناد" التابعة للمنطقة، المرابطة في جبهة "الجدافر"، تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة حوثية قبل الوصول إلى هدفها.

وأضاف الناطق العسكري أن المسيّرة التي تم إسقاطها في الجوف، من تلك الأسلحة التي يُجرى تجريبها من قِبل الحوثيين باستهداف مواقع عسكرية في الجوف ومأرب.

والجدير بالذكر أن هذه المسيرات الهجومية وغيرها هي من شحنة أسلحة أخيرة إستقبلتها المليشيا من ميناء الحديدة مستغلة تخفيف القيود الأممية عليها في التصعيد بكافة الجبهات .