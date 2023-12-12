خبير سياسي بارز يطالب الرئيس العليمي والعميد طارق صالح بهذا التحرك العسكري العاجل وينتقد مشاركة اليمن في تحالف بحري لتامين البحر الأحمر إسقاط مسيّرة حوثية في الجوف بنيران قوات الجيش الوطني وفد أممي يطلع على جرائم الحوثي في الحيمة جنوب الحديدة الحوثية تحول سفينة غالاكسي ليدر الى غرفة عمليات لمهاجمة الخطوط الملاحة الدولية الكشف عن زعماء التهريب والقرصنة البحرية المتعاونين مع الحوثيين..تعرف عليهم مأرب برس يكشف سر اختيار إسرائيل للسفينة الحربية ساعر 6 للتوجه للبحر الأحمر لمواجهة الحوثيين والقدرات التسليحية التي تمتلكها الأخيرة وزير النفط يشارك في مؤتمر الطاقة العربي الـ12 في الدوحة وبادي يشيد بالمواقف الكويتيه عاجل :مصادر حكومية مطلعة تكشف لـ مأرب برس حقيقة مشاركة قوات يمنية في تحالف دولي من ضمنه إسرائيل لتأمين الملاحة بالبحر الأحمر ناشط سعودي بارز يفاجأ زعيم مليشيا الحوثي بهذا الطلب ويدعو الأخير الى عقد صفقة غير مسبوقة مع إسرائيل الثانية خلال أقل من 24 ساعة.. إسقاط مسيّرة حوثية في صعدة
تمكنت دفاعات الجيش في المنطقة العسكرية السادسة محافظة الجوف، اليوم الثلاثاء من إسقاط طائرة مسيّرة لمليشيا الحوثي الإرهابية .
وصرح ناطق عسكري أن أفراد "كتيبة الإسناد" التابعة للمنطقة، المرابطة في جبهة "الجدافر"، تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة حوثية قبل الوصول إلى هدفها.
وأضاف الناطق العسكري أن المسيّرة التي تم إسقاطها في الجوف، من تلك الأسلحة التي يُجرى تجريبها من قِبل الحوثيين باستهداف مواقع عسكرية في الجوف ومأرب.
والجدير بالذكر أن هذه المسيرات الهجومية وغيرها هي من شحنة أسلحة أخيرة إستقبلتها المليشيا من ميناء الحديدة مستغلة تخفيف القيود الأممية عليها في التصعيد بكافة الجبهات .