وفد أممي يطلع على جرائم الحوثي في الحيمة جنوب الحديدة

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زار وفد من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) ومنظمة الاوتشا، اليوم الثلاثاء، منطقة الحيمة الساحلية بمديرية التحيتا.
وذكر مكتب الاعلام بالمحافظة أن وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، التقى اليوم، مدير مكتب بعثة أونمها في المخا محمد اسماعيل خان، ومعه مدير مكتب الاوتشا في الساحل الغربي سانتوس ازيكو، والوفد المرافق لهما.
وبحسب المكتب فقد ناقش اللقاء الذي حضره مدير عام شرطة الحديدة العميد نجيب ورق، ومدير الوحدة التنفيذية بالمحافظة جمال مشرعي، تحسين أوضاع النازحين والمجتمع المضيف في المناطق المحررة بمديرية التحيتا، جنوب المحافظة.
وقدم القديمي خلال اللقاء شرحا مفصلا لمعاناة المواطنين والنازحين في منطقة الحيمة، التي تستهدف منازلهم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا بالطيران المسير بشكل دائم وذهب ضحيتها نساء وأطفال، بالإضافة إلى نقص حاد في المواد الإغاثية والصحية والتعليمية وغيرها.
وعقب الاجتماع قام القديمي وخان وسانتوس، بزيارة ميدانية لمنطقة الحيمة التقوا من خلالها بعدد من المواطنين والنازحين، الذين طالبوا بسرعة حمايتهم من جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتوفير متطلبات واحتياجات الحياة من المواد الإغاثية والايوائية والطبية.
رافقهم في الزيارة دينيس نيابيج مراقب في البعثة الأممية، وعلي كداف عضو المجلس المحلي بمديرية التحيتا.