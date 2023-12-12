الحوثية تحول سفينة غالاكسي ليدر الى غرفة عمليات لمهاجمة الخطوط الملاحة الدولية

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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حولت مليشيا الحوثي الإرهابية السفينة “غالاكسي ليدر” التي استولت عليها الشهر الماضي، إلى غرفة عمليات عسكرية متقدمة في البحر الأحمر، وفق ما ذكرته مصادر امنية لـ”العين الإخبارية”.

وقالت المصادر إن مليشيات الحوثي جهزت غرفة عمليات خاصة ومتكاملة بالهجمات على خطوط الملاحة الدولية يديرها خبراء عسكريون أجانب على متن السفينة.

وأشارت إلى إن المليشيات الحوثية أصبحت تدير عملياتها ضد السفن التجارية المبحرة في البحر الأحمر من داخل السفينة “غالاكسي ليدر” التي “تحولت إلى سفينة عسكرية بامتياز”.

وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي تجلب عشرات المواطنين بشكل يومي إلى ظهر السفينة “غالاكسي ليدر”، للتغطية على النشاط العسكري الذي تنفذه من داخل السفينة المختطفة.

وكانت مليشيات الحوثي قد روّجت عبر وسائل إعلامها أن السفينة المقرصنة “غالاكسي ليدر” تحولت إلى مزار سياحي وسعت إلى جلب عشرات المواطنين للصعود على متنها، كما أقامت على متنها فعالية لتخرج طلاب في جامعة الحديدة.