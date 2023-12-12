الكشف عن زعماء التهريب والقرصنة البحرية المتعاونين مع الحوثيين..تعرف عليهم

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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كشفت مصادر مطلعة عن وصول عددا من زعماء التهريب والقرصنة البحرية في القرن الافريقي، الى مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي على البحر الأحمر.

وذكرت المصادر أن 3 من كبار زعماء عصابات التهريب المرتبطين مع قوى إقليمية وهم صوماليان وثالث من جيبوتي وصلوا إلى مدينة الحديدة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضافت أن زعماء عصابات التهريب عقدوا لقاءات مع قيادات حوثية لتنسيق عمل مشترك بينهم وبين المليشيات خلال المرحلة المقبلة وفق ما ذكرته العين الاخبارية.

وقالت المصادر إن أجندة اللقاءات تضمنت تجنيد قراصنة أفارقة للعمل مع المليشيات الحوثية في البحر الأحمر وتدريب القراصنة على استخدام أسلحة بحرية وأنظمة خرائط وتعقب حديثة.

وأكدت المصادر أن “المليشيات الحوثية كثفت من استعداداتها لموجة تصعيد في البحر الأحمر من خلال قواتها البحرية، وكذلك مجاميع فرختها لتنفيذ عمليات في البحر الأحمر، إضافة إلى القراصنة الأفارقة الذين تنسق معهم لتنفيذ أجندتها في البحر الأحمر وباب المندب”.