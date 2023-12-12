مأرب برس يكشف سر اختيار إسرائيل للسفينة الحربية ساعر 6 للتوجه للبحر الأحمر لمواجهة الحوثيين والقدرات التسليحية التي تمتلكها الأخيرة

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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في أول رد عسكري إسرائيلي على تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر اعلن جيش الاحتلال عن توجه السفينة الحربية من طراز "ساعر 6" إلى منطقة البحر الأحمر للرد على تهديدات الحوثيين.

"مأرب برس" يكشف عن مواصفات السفينة الحربية الألمانية الصنع التي دفع بها جيش الاحتلال الى منطقة البحر الأحمر لمواجهة تصعيد ميلشيا الحوثي والقدرات التسليحية التي تمتلكها " ساغر 6".

ساغر6 احدث قطع الاسطول البحري الإسرائيلي:

تعد "كورفيتن ساغر 6" أولى السفن الهجومية الجديدة وأكثرها تطوراً الألمانية، التي تم تصميمها لحماية الشواطئ والمواقع الاستراتيجية الهامة مثل منصات استخراج الغاز في شرق المتوسط وقد رست السفينة القادمة من ألمانيا في ميناء حيفا، ومن المقرر وصول ثلاث سفن من الطراز نفسه العام المقبل، ليرتفع عدد سفن الصواريخ التي تنشرها البحرية الإسرائيلية على شواطئها إلى 15 سفينة، وعلى الرغم من أن هذه السفن الحربية صغيرة، فإنها قادرة على تنفيذ مهام كبيرة في مناطق بعيدة، يصل مداها إلى البحر الأحمر والخليج وساعر 6، هي سفن حربية ألمانية الصنع طلبتها البحرية الإسرائيلية في أيار/ مايو 2015. يعتمد تصميمها بشكل كبير على السفينة العسكرية الألمانية الكورفيت "براونشفايج"، ولكن مع بعض التغييرات الهندسية اللازمة لاستيعاب أجهزة الاستشعار والصواريخ الإسرائيلية مثل نظام برق 8 ونظام القبة الحديدية بنسخته البحرية.

تم بناء سفن ساعر 6 في ألمانيا في مشروع مشترك بين مجموعة من شركات الأحواض القابضة (GNYH) وشركة تيسين كروب (TKMS) الألمانيتين. إذ تم تسليم أول قطعة في ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث تقدر تكلفة البناء بنحو 1.8 مليار شيكل إسرائيلي أو ما يقرب من 430 مليون يورو (480 مليون دولار). وستدفع إسرائيل ثلثي التكلفة وستدعم الحكومة الألمانية ثلث تكاليف بناء الطرادات، كما هو الحال مع الغواصة دولفين.

مواصفات سفن "ساعر 6″؟

تم تصميم هذه السفن لتكون قادرة على مواجهة أساليب القتال غير المتكافئة التي تواجه البحرية الإسرائيلية من البر والبحر، وتعتمد السفينة الهجومية ساعر 6 على هيكل الكورفيت الألماني K-130. ويتم تجهيز السفن الجديدة بأنظمة مكافحة الحرائق والرادار وصواريخ دفاع متطورة ووسائل أخرى طورتها شركات الأمن الإسرائيلية، إذ سيتم تركيب جميع أنظمة القتال في أحواض بناء السفن الإسرائيلية.

وتم تجهيز ساعر 6 برادار مصفوفة المسح الضوئي إلكتروني AESA، من طراز EL/M-2248 MF-STAR متعدد الوظائف للمراقبة والتتبع والتوجيه، والذي يتتبع أهداف العدو في ظل ظروف بيئية شديدة التشويش وبتغطية 360 درجة، وسيعمل الرادار بأربع صفائف نشطة تعمل بتردد S-Band المتطور ويتضمن تصميم سفينة "ساعر 6" حظيرة مجهزة ومهبط مناسب لطائرات الهليكوبتر من الدرجة المتوسطة/ TKMS كما تتمتع سفن ساعر 6 بأنظمة حرب إلكترونية متطورة وأنظمة الأمن السيبراني وأنظمة الملاحة وأنظمة التردد اللاسلكي ومراكز القيادة والتحكم ومعدات الاتصال.

وتم تسليح ساعر 6 بمجموعة واسعة من الأسلحة لأغراض الدفاع والهجوم، بما في ذلك الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للسفن، وكذلك المدافع الرشاشة، ومنها:

-مدفع رئيسي طراز أوتو ميلارا عيار 76 مم، الذي يوفر معدل إطلاق مرتفع ضد الأهداف السطحية.

- محطة سلاح مدفع أوتوماتيكي طراز رافائيل تايفون عيار 30 ملم.

-16 خلية إطلاق رأسية لصواريخ برق 8 سطح – جو، لاعتراض وتدمير جميع التهديدات المحمولة جواً مثل الصواريخ المضادة للسفن وصواريخ كروز والطائرات المقاتلة والمروحيات والأنظمة الجوية غير المأهولة.

-40 خلية لنظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" النسخة البحرية C-Dome، لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية.

-16 صاروخاً مضاداً للسفن مثل Gabriel و RGM-84 Harpoon أوRBS-15 Mk 3، للهجوم السفن.

-2 قاذف طوربيد خفيف الوزن طراز MK54 عيار 324مم.