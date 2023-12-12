وزير النفط يشارك في مؤتمر الطاقة العربي الـ12 في الدوحة وبادي يشيد بالمواقف الكويتيه

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شارك وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، اليوم، في افتتاح مؤتمر الطاقة العربي الـ12 المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة والذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك).

من جانبه قال السفير اليمني بالدوحة راجح بادي ان اللقاء الذي تم بين معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي مع نظيره الكويتي الدكتور سعد البراك على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العربي بالدوحة كان

اجتماعا مثمرا وإيجابي. وبحث العلاقات الثنائية والتعاون، لاسيما في مجال الطاقة.

كما اكد السفير راجح بادي ان للكويت أدوارا كبيرة وبارزة في مساندة بلادنا ودعمها بدأت مباشرة مع بدء علاقات البلدين قبل نحو 6 عقود واستمرت في مختلف المراحل والظروف والمنعطفات التي مر بها اليمن كدليل على مدى عمق ومتانة هذه العلاقات الأخوية، التي تمثل مصدر اعتزاز وفخر لكل اليمنيين.

ويهدف المؤتمر، بمشاركة وزراء الطاقة في الدول العربية، إلى دراسة التطورات في أسواق الطاقة وآثارها على قطاع الطاقة العربي.

وأكد وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مشاركة اليمن تأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز العمل المشترك مع المبادرات العربية التي تستهدف الانتقال العادل للطاقة.