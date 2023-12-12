عاجل :مصادر حكومية مطلعة تكشف لـ مأرب برس حقيقة مشاركة قوات يمنية  في تحالف دولي من ضمنه إسرائيل لتأمين الملاحة بالبحر الأحمر

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نفت مصادر حكومية مطلعة موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على الانخراط في تحالف دولي متعدد الجنسيات بمشاركة اسرائيل لتأمين سلامة الحركة الملاحية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .
وأكدت المصادر في تصريحات لـ" مأرب برس" أن الحكومة الشرعية اليمنية وافقت على المشاركة في تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر شريطة عدم مشاركة إسرائيل ضمن هذا التحالف مشيرة الى أن موافقة اليمن في التحالف الدولي المزمع انشاءه لحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ترتكز على محددات واضحة تتمثل في تعزيز قدرات وامكانيات قوات الدفاع الساحلي و خفر السواحل اليمنية عبر تزويدها بمعدات وتجهيزات عسكرية حديثة الى جانب المشاركة في غرفة العمليات المشتركة لقوات التحالف الناشيء .
ونوهت المصادر إلى أن تأمين ممر " باب المندب " الذي يعد من أهم الممرات المائية اليمنية استحقاق تختص به القوات البحرية اليمنية كون اليمن هي الدولة المشرفة على الممر وتمتلك الحقوق السيادية الكاملة .