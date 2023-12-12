ناشط سعودي بارز يفاجأ زعيم مليشيا الحوثي بهذا الطلب ويدعو الأخير الى عقد صفقة غير مسبوقة مع إسرائيل

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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وجه ناشط سعودي بارز طلبا لزعيم جماعة الحوثي يتعلق بالسفينة "جلاكسي" المحتجزة من قبل ميلشيا الحوثي والراسية منذ اكثر من أسبوعين في شواطئ ميناء الحديدة .

وطالب الناشط السعودي البارز " عمر عبد العزيز" في تغريدة له على منصة " اكس" –رصدها مأرب برس- زعيم جماعة الحوثي بعقد صفقة مع إسرائيل تتضمن اطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل الافراج عن السفينة المحتجزة وطاقمها الدولي الذي يؤكد الحوثيين ان من بينهم حاملي للجنسية الإسرائيلية .

وأشاد الناشط السعودي المقيم في كندا بقرار الحوثيين منع السفن الأجنبية المتجهة الى الموانيء الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وحولت ميلشيا الحوثي السفينة التجارية "جلاكسي " والمملوكة لشركة بريطانية الى مزار مفتوح للراغبين في التقاط صور "السيلفي " وتعاطي القات على متنها .