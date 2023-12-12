الثانية خلال أقل من 24 ساعة.. إسقاط مسيّرة حوثية في صعدة

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أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش في محور الرزامات، شمالي محافظة صعدة، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيّرة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
وأسقطت الدفاعات الجوية الطائرة المسيّرة الحوثية أثناء ما كانت تحلق في الأجواء وتحاول استهداف مواقع قوات الجيش في المحور.
وأمس الإثنين، أسقطت الدفاعات الجوية لقوات المحور طائرة مسيرة للمليشيات وأجبرت عدداً آخر من الطائرات المسيّرة على مغادرة أجواء المنطقة كانت تحاول استهداف المواقع العسكرية في ذات المنطقة.