الثانية خلال أقل من 24 ساعة.. إسقاط مسيّرة حوثية في صعدة

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش في محور الرزامات، شمالي محافظة صعدة، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيّرة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الطائرة المسيّرة الحوثية أثناء ما كانت تحلق في الأجواء وتحاول استهداف مواقع قوات الجيش في المحور.

وأمس الإثنين، أسقطت الدفاعات الجوية لقوات المحور طائرة مسيرة للمليشيات وأجبرت عدداً آخر من الطائرات المسيّرة على مغادرة أجواء المنطقة كانت تحاول استهداف المواقع العسكرية في ذات المنطقة.