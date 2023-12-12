واشنطن: تعلن عن عقوبات قاسية ضد الحوثيين

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بدء سريان عقوبات قاسية ضد مليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” إن بلاده طبقت بشكل فعلي عقوبات لإضعاف تمويل مليشيا الحوثي، وإنه لا يستبعد العمل العسكري في المستقبل.

وحذر بلينكن في مقابلة صحفية من أن هجمات المليشيا على السفن التجارية في البحر الأحمر باتت تشكل تهديدا كبيرا ليس فقط لإسرائيل والولايات المتحدة، بل لعشرات الدول التي تعتمد على هذا الممر المائي الدولي لنقل البضائع بشكل يومي، ما يعني أن سفنَ دولٍ عديدةً أصبحت معرضة لخطر الهجمات الحوثية.

يذكر أن مليشيا الحوثي تبنت اليوم إطلاق صاروخ نحو سفينة في البحر الأحمر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بحسب المصاد