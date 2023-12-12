فرنسا تتحدث عن إسقاط مسيرة حوثية في البحر الأحمر ..تفاصيل

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلن الجيش الفرنسي، أن سفينة فرنسية كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر أسقطت، أمس الإثنين، مسيرة حوثية كانت تهدد ناقلة ترفع علم النرويج هاجمها عناصر ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأضافت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الفرقاطة “لانغدوك” متعدّدة المهام “اعترضت ودمرت مسيّرة كانت تهدد بشكل مباشر ستريندا” ثم “تموضعت لحماية الناقلة، وحالت دون محاولة اختطاف السفينة”.

ومن جانبها قالت شركة موينكل كيميكال تانكرز المالكة لناقلة الكيماويات النرويجية، التي أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن اليوم الثلاثاء لرويترز، إن الناقلة تتجه الآن إلى ميناء آمن.

وقال رئيس موينكل، إن طاقم الناقلة ستريندا المؤلف من 22 شخصًا من الهند ولم يصب أحد منهم بأذى. وأعلنت ميلشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، مسئوليتها عن تنفيذ هجوم استهدف ناقلة نفط التجارية “ستريندا”، التي ترفع علم النرويج، في البحر الأحمر. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن الجماعة استهدفت الناقلة بصاروخ بحري بعد أن رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية.

وأضاف أن الجماعة منعت، خلال اليومين الماضيين، مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات، ولم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية”.

وجددت الجماعة التعهد بأنها “ستواصل منع كافة السفن من كل الجنسيات من التوجه للموانئ الاسرائيلية، حتى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من غذاء ودواء”.