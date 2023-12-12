وزير خارجية إيران يكشف دعم الإدارة الأمريكية لطهران وشراء منتجات إيرانية تستخدم في المفاعلات النووية

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كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن شراء الولايات المتحدة الماء الثقيل المنتج إيرانيا، والذي يستخدم في المفاعلات النووية من خلال طرف ثالث، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.
وقال عبد اللهيان: "الولايات المتحدة تشتري الماء الثقيل الإيراني عبر وسيط (لم يسمه). وقد أخبرني مسؤول غربي أن أفضل أنواع المياه الثقيلة المنتجة في العالم تعود إلى إيران"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وشدد الوزير الإيراني على أن قطاعي الصواريخ والطاقة النووية يعدان من أكثر المجالات تطورا في بلاده رغم العقوبات الأمريكية، بحسب تعبيره.
ولفت خلال فعالية في طهران، إلى عدم إحراز أي تقدم بشأن إحياء الاتفاق النووي "الذي لم يعد موجودا" مع الدول الغربية بعد انسحاب أحادي للولايات المتحدة منه في 2018.
وأردف: "قلنا منذ البداية إننا لن نتجاوز الخطوط الحمراء، ولم نعد إلى الاتفاق لأن الطرف الآخر لم يأخذ بالحسبان خطوطنا الحمراء".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده كلما تقدمت في برنامجها يفقد الاتفاق النووي جوهره، مضيفا: "ولن نحشر أنفسنا في نفق الاتفاق النووي الضيق"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران من جهة ومجموعة الدول 5+1 من جهة ثانية، توقف عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده منه في أيار/ مايو 2018.
وبعد وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض عام 2021، انطلقت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة النمساوية فيينا، لإحياء الاتفاق النووي.
يشار إلى أن مجموعة 5+1، تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا.