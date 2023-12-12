عاجل : الادارة الأمريكية تهدد بإيقاف التسوية السياسية التي لعبت فيها دورا داعما للمليشيات الحوثية وتمكين الجناح الإيراني في حكم اليمن

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت صحيفة الغارديان أن الإدارة الأمريكية

حذرت الحوثيين من احتمال فشل خطة السلام في اليمن إذا استمرت هجماتهم على السفن التجارية

و اضافت الصحيفة ان هناك ضغوط في الكونغرس الأمريكي لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

واعتبرت الصحيفة ان تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيعطل بدء خطة السلام التي تم التفاوض بشأنها مع السعودية في اليمن

وتسعى الإدارة الأمريكية عبر الدفع بتسوية سياسية الى اشراك وتسليم المليشيات الحكم في اليمن، على غرار تسليمهم لحركة طالبان حكم أفغانستان.

وفرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيفا اعتبر المليشيات الحوثية منظمة إرهابية. لكن حكومة بايدن رفعت ذلك التصنيف.

وفي فبرابر 2021 أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية. بدءا من 16 فبراير شباط، لكنه حذر من إمكانية فرض مزيد من العقوبات على أعضاء بالجماعة.

وفرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التصنيف في آخر يوم كامل لها في السلطة برغم تحذيرات من حكومات أخرى والأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بأن العقوبات التي فرضت على الحوثيين بموجبه قد تدفع البلاد إلى براثن مجاعة واسعة النطاق.