عاجل : الادارة الأمريكية تهدد بإيقاف التسوية السياسية التي لعبت فيها دورا داعما للمليشيات الحوثية وتمكين الجناح الإيراني في حكم اليمن متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوعد بالتعامل مع تهديد الحوثيين بالقوة وإلى حرب الفتاوئ.. مفتي سلطنة عمان يصدر بيانا يرد فيه على فتاوى تحرم قتال الفلسطينيين ضد الجيش الإسرائيلي من حرب الشوراع الي الهواتف… وزيرة إسرائيلية تتلقى سيل من رسائل التهديد من أرقام هاتفية تحمل رمز دولة إسلامية تعرف على علامات تدل على وجود مخترق داخل هاتفك الكشف عن صفقة الحوثي والسجناء و تسهيل الهروب مقابل القتال لمتورطون في جرائم جنائية وإرهابية . الجيش الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة في غزة و الصحة الفلسطينية تعلن عن 70 ألف قتيل وجريح مالم يتوقعة الجيش الإسرائيلي ..ألغام أرضية وإنزال جوي يعقدان حرب غزة معارك طاحنة ومواجهات شرسة و12 قتيلاً بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي في رفح آخر التطورات .. معارك عنيفة في غزة ودبلوماسيون من مجلس الأمن على أبواب المعبر
كشفت صحيفة الغارديان أن الإدارة الأمريكية
حذرت الحوثيين من احتمال فشل خطة السلام في اليمن إذا استمرت هجماتهم على السفن التجارية
و اضافت الصحيفة ان هناك ضغوط في الكونغرس الأمريكي لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
واعتبرت الصحيفة ان تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيعطل بدء خطة السلام التي تم التفاوض بشأنها مع السعودية في اليمن
وتسعى الإدارة الأمريكية عبر الدفع بتسوية سياسية الى اشراك وتسليم المليشيات الحكم في اليمن، على غرار تسليمهم لحركة طالبان حكم أفغانستان.
وفرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيفا اعتبر المليشيات الحوثية منظمة إرهابية. لكن حكومة بايدن رفعت ذلك التصنيف.
وفي فبرابر 2021 أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية. بدءا من 16 فبراير شباط، لكنه حذر من إمكانية فرض مزيد من العقوبات على أعضاء بالجماعة.
وفرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التصنيف في آخر يوم كامل لها في السلطة برغم تحذيرات من حكومات أخرى والأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بأن العقوبات التي فرضت على الحوثيين بموجبه قد تدفع البلاد إلى براثن مجاعة واسعة النطاق.