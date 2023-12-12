متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوعد بالتعامل مع تهديد الحوثيين بالقوة

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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لوّح أوفير جندلمان، متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بـ"استخدام القوة" في التعامل مع ما أسماه "تهديد" الحوثيين في اليمن.

وقال جندلمان في مؤتمر صحفي: "بشأن هجمات الحوثيين على سفن شحن دولية، فإن هذه الهجمات تشكل تهديدا على التجارة الدولية وعلى إسرائيل وسيتم التعامل مع هذا التهديد بالقوة".

ولم يدل جندلمان بمزيد من المعلومات بشأن كيفية "التعامل بالقوة" مع هجمات الحوثيين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت جماعة "الحوثي" اعتراض سفينة نفطية تابعة للنرويج كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر بصاروخ مناسب "بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية".

وكانت "الحوثي" توعدت مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى "سحب" مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن