وإلى حرب الفتاوئ.. مفتي سلطنة عمان يصدر بيانا يرد فيه على فتاوى تحرم قتال الفلسطينيين ضد الجيش الإسرائيلي من حرب الشوراع الي الهواتف… وزيرة إسرائيلية تتلقى سيل من رسائل التهديد من أرقام هاتفية تحمل رمز دولة إسلامية تعرف على علامات تدل على وجود مخترق داخل هاتفك الكشف عن صفقة الحوثي والسجناء و تسهيل الهروب مقابل القتال لمتورطون في جرائم جنائية وإرهابية . الجيش الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة في غزة و الصحة الفلسطينية تعلن عن 70 ألف قتيل وجريح مالم يتوقعة الجيش الإسرائيلي ..ألغام أرضية وإنزال جوي يعقدان حرب غزة معارك طاحنة ومواجهات شرسة و12 قتيلاً بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي في رفح آخر التطورات .. معارك عنيفة في غزة ودبلوماسيون من مجلس الأمن على أبواب المعبر 3 أحداث كبرى دفعت الذهب إلى مستوى قياسي خلال العام الإرياني و الزنداني يشيدان بجهود المشاركين في أعمال الملتقى الثقافي والفني "أسلاف"
أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم "إغراق حساب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف في تطبيق "واتسآب" بآلاف رسائل التهديد والتسجيلات الصوتية، من أرقام هاتفية برمز "إندونيسيا".
وحسب ما نقلت قناة "I24"، فإن جزءا من الرسائل التي بعثت الى الوزيرة ريغف كتبت بالعبرية وتضمنت تهديدات كثيرة.
وأوضحت "I24" أن جميع المكالمات والرسائل وصلت من أرقام مع رمز إندونيسيا "0062"، على الرغم أن "من المحتمل أن من يقف وراء الهجوم نشطاء مناهضون لإسرائيل من دول مختلفة".
وذكرت القناة في موقعها أنه تمت الإفادة يوم الأحد بأن ناؤور يحيى، الناطق باسم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، "تلقى خلال الأيام الأخيرة رسائل ومحادثات "واتسآب" تحمل تهديدا من جانب "نشطاء مؤيدين للفلسطينيين".
هذا وارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205 قتلى، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوم الاثنين.
وتستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ66، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية