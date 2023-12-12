من حرب الشوراع الي الهواتف… وزيرة إسرائيلية تتلقى سيل من رسائل التهديد من أرقام هاتفية تحمل رمز دولة إسلامية

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم "إغراق حساب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف في تطبيق "واتسآب" بآلاف رسائل التهديد والتسجيلات الصوتية، من أرقام هاتفية برمز "إندونيسيا".

وحسب ما نقلت قناة "I24"، فإن جزءا من الرسائل التي بعثت الى الوزيرة ريغف كتبت بالعبرية وتضمنت تهديدات كثيرة.

وأوضحت "I24" أن جميع المكالمات والرسائل وصلت من أرقام مع رمز إندونيسيا "0062"، على الرغم أن "من المحتمل أن من يقف وراء الهجوم نشطاء مناهضون لإسرائيل من دول مختلفة".

وذكرت القناة في موقعها أنه تمت الإفادة يوم الأحد بأن ناؤور يحيى، الناطق باسم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، "تلقى خلال الأيام الأخيرة رسائل ومحادثات "واتسآب" تحمل تهديدا من جانب "نشطاء مؤيدين للفلسطينيين".

هذا وارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205 قتلى، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوم الاثنين.

وتستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ66، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية