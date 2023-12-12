تعرف على علامات تدل على وجود مخترق داخل هاتفك

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قد يعيش قراصنة الإنترنت في ظلال العالم الرقمي، ولكن أحد المتسللين المحترفين شارك علامات تدل على أنهم يتربصون في هاتفك الذكي.

وقالت الخبيرة لورا كانكالا، إن ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو الضوء الأخضر العشوائي على الشاشة قد يعني أن هناك من يراقبك.

وتقود كانكالا "القبعة البيضاء" الفنلندية (على عكس "القبعات السوداء" الإجرامية) في القرصنة الجماعية KyberVPK.

وقالت: "كمتسلل أخلاقي، ستعرف أن شخصا ما يراقب هاتفك لأنني سأخبرك وأساعدك على إزالة وصولي".

نقطة على الشاشة قالت كانكالا إنه إذا رأيت نقطة خضراء على شاشة "أندرويد" أو نقطة برتقالية على "آيفون"، فقد تكون علامة تحذير على تعرضك للاختراق، أو أن شخصا ما قام بتثبيت تطبيق خبيث على هاتفك.

وأوضحت أن نقاط التحذير هذه تظهر عندما يكون ميكروفون الجهاز أو الكاميرا قيد الاستخدام، ويمكن أن تكون علامة تحذير على أن الهاتف يقوم بتشغيل برامج ضارة تهدف إلى التجسس على الأشخاص.

وتنصح كانكالا بمراجعة تطبيقاتك وحذف التطبيقات غير المعروفة، أو تجربة إعادة ضبط إعدادات هاتفك أو تشغيل تطبيق فحص الفيروسات.

ارتفاع حرارة هاتفك قالت كانكالا إن ارتفاع درجة حرارة الهاتف يمكن أن يكون علامة تحذيرية على تثبيت برامج ضارة.

وتابعت: "عندما يتم تفعيل المشاركة المستمرة للموقع، فمن المحتمل أن تنفد بطارية هاتفك بسرعة غير مفهومة، ويمكنك أن تشعر بحرارة هاتفك.

وقد تجد تطبيقات غريبة لا يمكنك تذكر تثبيتها على هاتفك أو تطبيقات ربما قمت بتنزيلها عن طريق الخطأ خارج متجر التطبيقات الرسمي - على سبيل المثال، يرسل إليك شخص ما رسالة نصية تحثك على تنزيل تطبيق ما".

وأضافت: "في بعض الأحيان تحاول هذه التطبيقات تمويه نفسها وتغيير اسم التطبيق إلى شيء يشبه إعدادات الهاتف أو أي شيء يجعلك تشعر أنها قد تكون مشروعة.

وقد يكون من الصعب أيضا، إن لم يكن من المستحيل، حذف هذه التطبيقات مباشرة".

تلقي رسائل البريد الإلكتروني من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي إذا بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني من البنك الذي تتعامل معه أو من تطبيقات الوسائل الاجتماعية، تسألك عما إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بك، فقد يكون ذلك علامة على سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك.

ويمكن للمجرمين القيام بذلك عن طريق هجمات التصيد، حيث يتم إقناع الضحايا بزيارة موقع ويب مزيف.

اتصال من البنك الذي تتعامل معه حذرت كانكالا من أن المتسللين لا يحتاجون إلى تثبيت تطبيقات مراوغة لاستهدافك على هاتفك، وغالبا ما يهاجمونك باستخدام المكالمات والرسائل النصية.

وحتى لو بدت الأرقام صحيحة بالنسبة للبنك الذي تتعامل معه، فمن الممكن أن يكون ذلك بمثابة عملية احتيال.

وقالت كانكالا: "إن إحدى أسهل الطرق لاستهداف الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة بأنواع مختلفة من عمليات الاحتيال هي عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية. من السهل جدا انتحال أرقام هواتف مؤسسات مالية أو أطراف أخرى معروفة ومحاولة التلاعب بك للقيام بشيء يتعارض مع مصلحتك - على سبيل المثال، إجراء معاملة نقدية فورية أو تقديم بيانات اعتمادك للخدمات عبر الإنترنت