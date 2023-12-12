الكشف عن صفقة الحوثي والسجناء و تسهيل الهروب مقابل القتال لمتورطون في جرائم جنائية وإرهابية . الجيش الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة في غزة و الصحة الفلسطينية تعلن عن 70 ألف قتيل وجريح مالم يتوقعة الجيش الإسرائيلي ..ألغام أرضية وإنزال جوي يعقدان حرب غزة معارك طاحنة ومواجهات شرسة و12 قتيلاً بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي في رفح آخر التطورات .. معارك عنيفة في غزة ودبلوماسيون من مجلس الأمن على أبواب المعبر 3 أحداث كبرى دفعت الذهب إلى مستوى قياسي خلال العام الإرياني و الزنداني يشيدان بجهود المشاركين في أعمال الملتقى الثقافي والفني "أسلاف" تعرف على تصريحات السفيرة البريطانية بشأن هجمات الحوثي على السفن جرائم الاحتلال في غزة..الأورومتوسطي يوثّق شهادات مروّعة عن عمليات قتل وتهجير بالقوة واعتقال نساء نداء أممي جديد بشأن وقف التدهور الإنساني في اليمن..تفاصيل
أفصحت مصادر يمنية عن تسهيل جماعة الحوثي فرار مجموعة جديدة من السجناء من أحد السجون الخاضعة لسيطرة المليشيا في ذمار للالتحاق بصفوفها.
وأفادت المصادر بأن بين السجناء العشرة الفارين متهمون بجرائم جنائية وإرهابية، مؤكدة أن قيادات حوثية غطت على الموضوع بالتحقيق مع قيادات أمنية بعد اتهامهم بتسهيل فرار متهمين، وإطلاق سراح بعضهم وقيادات أخرى ما زالت قيد الاحتجاز.
وبحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي أفرجت عن المئات من المتهمين في سجونها، بعضهم تحت مظلة «العفو العام»، وآخرون بتسهيل فرارهم، مقابل تعهدهم بالقتال في صفوفها، بينهم عناصر إرهابية.
وكانت مصادر حقوقية في صنعاء فضحت مساومات لجماعة الحوثي مع السجناء مقابل إطلاق سراحهم ونيل حريتهم، وقالت إن لجانا حوثية تزور السجون والمعتقلات لعقد محاضرات «جهادية» تروج لأفكار المليشيا الطائفية والمتطرفة.
ولفتت إلى أن بين الاشتراطات التي قدمت للسجناء، خصوصا المعتقلين، خلال حملات أمنية ونقاط تفتيشية تابعة للجماعة في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم، الولاء والطاعة والمشاركة في جبهات القتال لفترة زمنية، وإسناد ودعم أية حملات يجري تنفيذها في مناطق سكنهم