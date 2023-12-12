الجيش الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة في غزة و الصحة الفلسطينية تعلن عن 70 ألف قتيل وجريح

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فيما تواصل إسرائيل حرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 18205 شهداء و49645 جريحاً، مؤكدة أن من بينهم 208 شهداء و416 مصابا من ضحايا القصف الإسرائيلي اليوم (الإثنين) على مناطق متفرقة في غزة.

وأوضحت الوزارة أن هناك أعدادا كبيرة من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى وتركهم ينزفون حتى الموت.

وأفاد إعلاميون فلسطينيون بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة، وهو ما أكده مدير المستشفى الذي أوضح أن الوضع في المستشفى صعب جدا وسط استمرار الحصار الإسرائيلي.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان في تصريحات صحفية: «لدينا 65 إصابة و12 طفلا في العناية المركزة و6 أطفال خدج و3 آلاف نازح»، مشيرا إلى أن طائرات مسيّرة إسرائيلية تقصف أي شخص يخرج من المستشفى أو يدخل إليه.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 7 عسكريين بينهم 5 ضباط خلال القتال في قطاع غزة أمس، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى نحو 110، ويرتفع إجمالي عدد الضباط والجنود القتلى الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم إلى 433 منذ 7 أكتوبر.

وأفادت وسائل إعلام بأن الجيش الإسرائيلي اضطر لتنفيذ إنزال مظلي لإيصال الإمدادات لجنوده مع تزايد الخسائر في صفوف قواته