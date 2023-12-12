مالم يتوقعة الجيش الإسرائيلي ..ألغام أرضية وإنزال جوي يعقدان حرب غزة

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بعد غارات جوية عنيفة ليلاً على خان يونس في جنوب غزة، استهدفت ضربات جديدة صباح أمس وسط وشرق المدينة التي لجأ إليها آلاف المدنيين بعد الفرار من القتال في الشمال.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» إن عشرات القتلى سقطوا في القطاع، لا سيّما في خان يونس ومدينة غزة ومخيم جباليا في الشمال ومخيمَي النصيرات والمغازي في وسط القطاع، فيما لا يزال عشرات الضحايا تحت الأنقاض.

في غضون ذلك كشفت تسريبات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن جرحى قوات الاحتياط الإسرائيلية التي عادت من غزة، أن العملية البرية تواجه عراقيل جدية أمام تقدم الجيش، إذ إن عناصر «حماس» والتنظيمات الفلسطينية الأخرى قد زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة ذات الصناعة المحلية المتقنة، وتقوم بتفجيرها لدى اقتراب الجنود، لتوقع خسائر كثيرة بين قتيل وجريح.

وعلى سبيل المثال، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن هناك ظواهر مقلقة تتعلق بالإصابات وتحتاج تصحيح المسار خلال تنفيذ العمليات الحربية، أبرزها كثرة الإصابات بين قوات الاحتياط.

وما عزز من مؤشرات تعقيد الموقف على الأرض أن إسرائيل لجأت، أمس، إلى توفير الإمدادات لجيشها في غزة عن طريق الإنزال الجوي، في أول عملية من نوعها منذ حرب عام 2006 مع لبنان.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي عزا الإنزال إلى «أن الطرق البرية غير صالحة للاستخدام»، وفقاً لما ذكرته مصادره، إلا أن الإعلام الإسرائيلي صبَّ اهتمامه على قضية الألغام التي وضعتها «حماس»، ومدى تأثيرها على سير وتعقيد العملية البرية.

إلى ذلك، يُتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، على مشروع قرار يطالب بـ«وقف فوري إنساني لإطلاق النار» في غزة، بعد أيام قليلة من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) تعطيلاً لقرار مشابه قدمته المجموعتان العربية والإسلامية.

من جانبه، اقترح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «استسلام حماس» لوقف الحرب في غزة، تاركاً لإسرائيل تحديد الوقت الذي تحتاج إليه من أجل وقف القتال.

وأكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحاول كل ما في وسعها لحماية المدنيين الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة، معترفاً بـ«الخسائر البشرية الفادحة» التي تصيب الناس الأبرياء، ومشيراً إلى أن قواعد نقل الأسلحة من الولايات المتحدة «تنطبق على إسرائيل كما على أي دولة أخرى».

وفي «منتدى الدوحة»، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، رفض بلاده حلّ الدولتين قائلاً إن «الشيء الوحيد الذي يجمع إيران وإسرائيل هو أنهما لا تؤمنان بحل الدولتين