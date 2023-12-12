معارك طاحنة ومواجهات شرسة و12 قتيلاً بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي في رفح

الثلاثاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً برفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، قال تلفزيون الأقصى إن عدد قتلى القصف الإسرائيلي لمنزل بحي الزهور شمال رفح ارتفع إلى 12.

وأضاف على «تلغرام» أن من بين القتلى ستة أطفال. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية في سماء غزة تزامناً مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وفي ذات السياق، قال تلفزيون الأقصى على «تلغرام»، الثلاثاء، إن دوي انفجارين قويين سُمعا في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في عدة مناطق عقب الاقتحام.

وقالت إذاعة صوت فلسطين على «تلغرام» أن القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الرازي بالمدينة الواقعة شمال الضفة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم قرية عابود شمال مدينة رام الله لكن لم ترد تقارير عن تنفيذ اعتقالات.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم.

كما اقتحم الجيش قرية عابود شمال رام الله وقرية بدرس في غربها وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي الخليل جنوب الضفة فتشت قوات الجيش عدداً من المنازل واستولت على مركبات، واقتحمت بلدتي السموع وبيت أولا وقريتي الريحية وبيت الروش.

كما نصبت حواجز عسكرية على جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها.

واندلعت مواجهات بين شبان والقوات الإسرائيلية في بلدة تفوح، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين ومنازلهم لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات