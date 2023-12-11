تعرف على تصريحات السفيرة البريطانية بشأن هجمات الحوثي على السفن

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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بربطانيا: هجمات الحوثي على السفن تقوض الأمن الغذائي في اليمن شددت سفيرة المملكة المتحدة على أن هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن في البحر الأحمر تقوض الأمن الغذائي في اليمن.

وقالت السفيرة عبدة شريف “إن التهديدات المستمرة للشحن التجاري الدولي ستؤدي في النهاية إلى تقييد توافر الغذاء، لأن الشحن التجاري لن يخاطر بسُفُنِهِ وطاقمه، وقد بدأت تكاليف التأمين على الشحن في الارتفاع وستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الاحتياجات الإنسانية” مؤكدة أنه يتم استيراد 80 بالمائة من المواد الغذائية للبلاد عبر موانئ البحر الأحمر.

وجددت التزام المملكة المتحدة، بحماية سلامة الشحن في المنطقة، والمطالبة بالافراج الفوري وغير المشروط عن السفينة (MV GALAXY LEADER) وطاقمها. واضافت “إن الجزء الحاسم من الرحلة نحو السلام هو الحوار اليمني اليمني، ويجب أن يكون الشعب اليمني قادراً على تحديد مستقبل أمته”.

وأكدت، دعم المملكة المتحدة الى جانب الشركاء الدوليين، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبيرغ في هذا المسعى الحيوي..مثمنة الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للمضي قدماً في عملية السلام.