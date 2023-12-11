نداء أممي جديد بشأن وقف التدهور الإنساني في اليمن..تفاصيل

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وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع 2.8 مليار دولار؛ لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن خلال العام القادم 2024م.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، في بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين، بالتزامن مع إطلاق اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي للعام القادم في الدوحة؛ إنه بحاجة إلى جمع 2.8 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام القادم.
وأكد البيان، أن النداء الإنساني بشأن اليمن يُعد واحداً من أكبر خمسة نداءات قُطرية، إلى جانب سوريا وأفغانستان وإثيوبيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80% من الأشخاص المستهدفين بالمساعدة في اليمن لا يحصلون على المياه والصرف الصحي المناسبين.
ونوه البيان بأنه تم إعطاء الأولوية القصوى في خطط الاستجابة للعام 2024، للاحتياجات الأكثر إلحاحاً كما تم تقليص الميزانيات.