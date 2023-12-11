تحالف عسكري لمواجهة الحوثي في البحرين الأحمر والعربي ومسؤول حكومي يؤكد تلقي الحكومة الشرعية طلباً أميركياً للمشاركة

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفاد مصدر في الحكومة الشرعية اليوم الاثنين بأن الحكومة اليمنية تلقت دعوة من الولايات المتحدة للمشاركة في تحالف عسكري متعدد الجنسيات لمواجهة هجمات "الحوثي" في البحرين الأحمر والعربي.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصدر بان الحكومة اليمنية تعتزم المشاركة بتشكيل من قواتها البحرية في قوة العمليات متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر.



وأكد المصدر على ان المشاركة اليمنية في القوة البحرية ستكون بدعم من السعودية والإمارات وعبر غرفة عمليات مشتركة سيتم تشكيلها.