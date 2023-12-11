مسؤول عسكري يمني يتحدث عن تحركات أميركية بشأن عملية عسكرية محتملة ضد الحوثيين منظمة دولية ترصد الموت الذي هو ارحم من الحياة في محافظة تعز مليشيات الحوثي تصدر قرارًا بمنع بيع وشراء السيارات في مناطق سيطرتها رئيس الأركان يناقش مع قائد القوات المشتركة التطورات العسكرية على مختلف جبهات القتال وفد سعودي عسكري يصل المخا .. هذا ما بحثه مع طارق صالح هكذا نحيي انطلاقة حماس.. مشاهد جديدة للقسام تكشف ما فعله مقاتل أمام دبابة صهيونية قيادي منشق يتحدى زعيم مليشيا الحوثي القيام بهذه الضربة العسكرية لإسرائيل ويكشف عن القدرات العسكرية للحوثيين منتخب اليمن للناشئين يفوز على نظيره العراقي بهدفين لهدف في بطولة غرب آسيا جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده في كمين أعدته "حماس" في خانيونس احتجاجات في استقبال بايدن بلوس أنجلس بسبب الحرب على غزة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية انتهكت حقوق سكان تعز في الحصول على المياه منذ أن فرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز في 2015، مما خلق وضعا سيئا جدا.
وأضافت المنظمة في تقرير لها أصدرته اليوم الاثنين، في 38 صفحة، تحت عنوان "الموت أرحم من هذه الحياة"، أن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة.
واشار التقرير إلى أن الحوثيين استخدموا المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
واتهم القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، ببيع إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "عانى سكان تعز على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث جعلت أطراف النزاع حصولهم على المياه النظيفة وبأسعار معقولة من المستحيل تقريبا.
لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، ويتعين على الحوثيين والحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة".
وأشارت المنظمة إلى أن أربعة من أصل خمسة أحواض في تعز تقع تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للصراع، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن لهيئة مياه تعز، لافتة إلى أن غالبية السكان يعيشون في مدينة تعز، عاصمة المحافظة، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
وأكدت أن "الحوثيين منعوا تدفق المياه من الحوضين الخاضعين لسيطرتهم إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم بأن سكان مدينة تعز يعتمدون على المياه من هذين الحوضين.
وأشارت إلى أن النقص في مياه الشرب المأمونة والكافية ونقص الصرف الصحي المناسب في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مثل تفشي وباء الكوليرا عام 2017 في تعز والذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.
ودعت جميع الأطراف المتحاربة، إلى اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوصول إلى المياه في المحافظة، بما في ذلك التنسيق، عند الضرورة، لتلبية احتياجات جميع السكان من المياه على المدى القصير والطويل
كما دعت مسؤولي السلطة المحلية، للتنسيق مع المجتمع المدني وخبراء المياه لوضع خطة لتطوير ممارسات الإدارة المستدامة للمياه.
وطالبت أطراف النزاع بتقديم تعويضات للعديد من الأشخاص الذين تضرروا بشكل مباشر من انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عندما أثرت تلك الانتهاكات على الوصول إلى المياه.
كما دعت الأطراف المتحاربة إلى التعاون الفوري من أجل دعم وإصلاح البنية التحتية للمياه المتضررة وغير الصالحة، وهي ضرورية لإعمال حق السكان في المياه.