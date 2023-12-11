رئيس الأركان يناقش مع قائد القوات المشتركة التطورات العسكرية على مختلف جبهات القتال

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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التقى رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم الإثنين، مع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن مطلق الازيمع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الميدانية والموقف العملياتي في مختلف جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية، في ضوء المستجدات على الساحة الاقليمية والدولية.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز قدرات وجاهزية القوات المسلحة اليمنية بما يؤهلها لأداء واجباتها الوطنية والعروبية بكفاءة واحترافية.. وجرى الوقوف على استمرار الأعمال العدائية لتنظيم جماعة الحوثي الارهابية ومشروعها الإيراني وتحشيداتها التصعيدية في الجبهات.

وجدّد الفريق بن عزيز الشكر والاعتزاز بمواقف قيادة وقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، الداعمة للشعب اليمني في مختلف المراحل والمجالات، وما يقدمونه من دعم واسناد للقوات المسلحة اليمنية.