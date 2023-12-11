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وفد سعودي عسكري يصل المخا .. هذا ما بحثه مع طارق صالح

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم الاثنين، بمدينة المخا محافظة تعز، وفداً عسكرياً سعودياً من قيادة التحالف في عدن بقيادة العميد حسين عوض الحربي.

وجرى خلال اللقاء، بحث جهود وجاهزية القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية، وسُبل دعمها وتطويرها لتعزيز دورها في تأمين حدود اليمن البحرية وحمايتها من التهديدات الإرهابية، ضمن جهود الإقليم على ضفتي البحر الأحمر، للحفاظ على أمن وسلام المنطقة وتجنيبها الصراعات و التجاذبات حسب ماذكر المركز الاعلامي التابع للقوات المسلحة.

وأكد الجانبان، حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، والعمل المشترك لحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والمحافظة على أمن وسلامة المنطقة.

حضر اللقاء، قائد قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر العميد عبدالجبار الزحزوح، وقائد اللواء الأول مشاة بحري العميد بهيجي الرمادي، وقائد اللواء الثاني مشاة بحري العميد عبدالله فخري.

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