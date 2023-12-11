هكذا نحيي انطلاقة حماس.. مشاهد جديدة للقسام تكشف ما فعله مقاتل أمام دبابة صهيونية

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أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، استمرار الاشتباكات بين مقاتليها وقوات الاحتلال الإسرائيلية في اطراف مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.
ونشرت كتائب القسام، مساء الاثنين، مشاهد جديدة للمعارك التي دارت بينها وبين جنود الجيش الإسرائيلي شرق غزة.
وافتتحت المشاهد بمقاتل يرصد دبابة من مسافة قريبة، ويقول: “في ذكرى انطلاقة حركة حماس نحتفل هذا العام بتفجير دبابات الاحتلال”.
وكشفت القسام، اليوم الاثنين، أن قواتها استهدفت دبابتي “ميركافا” اسرائيليين في محور شمال خان يونس بقذائف “الياسين 105″، كما استهدفت حشود إسرائيلية متوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.
وأشارت الكتائب إلى أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف “TBG”، مؤكدة وقوع عدد من القتلى والجرحى بين الجنود.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 18205 في اليوم الـ66 من الحرب الإسرائيلية على القطاع.