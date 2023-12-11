قيادي منشق يتحدى زعيم مليشيا الحوثي القيام بهذه الضربة العسكرية لإسرائيل ويكشف عن القدرات العسكرية للحوثيين

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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طالب قيادي منشق عن مليشيا الحوثي قيادة الأخيرة باثبات جديتها في مواجهة إسرائيل من خلال قصف السفن التي ترفض الامتثال لتهديدات الميلشيات التابعة لجماعته بعدم التوجه للموانئ الإسرائيلية .

واعتبر الناطق الرسمي المنشق عن جماعة الحوثي والمقيم حاليا في العاصمة البريطانية "لندن" علي البخيتي في تغريدة مطوله له عبر منصة "اكس" – رصدها مأرب برس- أن الحوثي يمتك القدرة العسكرية على تنفيذ تحذيره، وأعني قصف السفن التي ترفض الامتثال لتهديده، ويملك معلومات تفصيلية عن حركة وهوية السفن المارة من مضيق باب المندب تزوده بها المخابرات والحرس الثوري الإيراني، بما فيها السفن المدنية التجارية"

واعرب عن شكوكه في قيام الحوثي برفع سقف التصعيد الى حد قصف السفن التي ترفض الامتثال لتهديدات الميلشيات التابعة لجماعته بعدم التوجه للموانئ الإسرائيلية مشيرا الى ذلك بالقول " لدي شكوك حول إرادته في تنفيذ تلك الخطوة بشكل فعلي، ومع ذلك لا أستبعد أن ينفذها، فزعماء العصابات، والمافيا، يلجؤون في أحيان كثيرة للتعاطي بايجابية مع بعض القضايا التي تهم رجل الشارع العادي، ليخلقوا لهم أنصار ومريدين، وليصنعوا شرعية لوجودهم، وليضفوا بعض الأخلاق على مسيرتهم الإجرامية، وما أكثر أفعال الخير التي عملها بابلو إسكوبار تاجر المخدرات الكولومبي ذائع الصيت، وآل كابوني بارون تهريب وتجارة الخمور في أمريكا.