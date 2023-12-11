منتخب اليمن للناشئين يفوز على نظيره العراقي بهدفين لهدف في بطولة غرب آسيا

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فاز منتخب اليمن للناشئين، على نظيره العراقي، بهدفين لهدف في المبارة الافتتاحية لبطولة غرب آسيا العاشرة، تحت سن ال(17 عاما) المُقامة في مدينة صلالة بمحافظة ظفار سلطنة عمان.
واستهل منتخب اليمن المباراة بتسجيل هدف السبق في الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء سجلها المهاجم عبدالرحمن الخضر،
وأضاف اللاعب محمد شمس الدين الهدف الثاني. فبما حصل المنتخب العراقي على ضربة جزاء، ونتيجة لتراجع دفاعي، سجل منها هدف التقليص، وانتهت المباراة بفوز لمنتخب اليمن بهدفين لهدف.
وتقام منافسات البطولة على استاد مجمع السعادة خلال الفترة (11 - 20) ديسمبر الجاري ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات (اليمن، سلطنة عُمان، العراق، لبنان).