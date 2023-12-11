الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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نجحت حركة المقاومة الإسلاميّة حماس في إيقاع جنود من قوّات الاحتلال في كمين محكم في خانيونس.

وقد أعلن جيش الاحتلال وهيئة البث العبرية، الاثنين، أن 5 من الجنود الذين أعلن مقتلهم في وقت سابق اليوم، سقطوا إثر كمين أعدته عناصر حركة “حماس” بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه “على مدار آخر 24 ساعة بدأ جنود الكتيبة 8111 التابعون لمجموعة قتال اللواء 4 بعملية توغل في مجمع بنى تحتية معادية في محيط مدرسة بجنوب قطاع غزة، عندما تعرضوا لإطلاق النار باتجاه القوات”، مضيفا: “أمس وخلال القتال تم تفجير عبوة ناسفة باتجاه القوات”.

من جهتها، أوضحت هيئة البث العبرية أن “كمينا أعدّه مجاهدون من حماس للجيش الإسرائيلي في خانيونس، أدّى إلى مقتل 5 من الضباط والجنود”.

وأشارت إلى أن الضباط والجنود هم من أفراد “الكتيبة 8111” في اللواء الخامس بالجيش الإسرائيلي.

وأفادت أن القتلى من الجنود الإسرائيليين “كانوا يقومون بنشاطات عسكرية، أمس الأحد، في مجمع قرب مدرسة تحتوي على بنية تحتية معادية وممرات أنفاق، عندما تعرضوا لإطلاق نار من قبل قناصة، ولقذائف مضادة للدبابات أطلقت باتجاههم”.

وتابعت: “هرعت قوّة من المشاة إلى مكان الحدث لمساندتهم، فقُتل 5 بعد أن دخلوا موقعا ملغما”.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن القتلى العسكريين هم: “الرائد (احتياط) رومان برونشتاين 46 عاما من بات يام، والنقيب (احتياط) إيليا يانوفسكي، 24 عاما من القدس، والرائد (احتياط) آري يحيئيل زنيلمان 32 عاما من القدس، والرائد (احتياط) إيتاي بيري، 36 سنة من موديعين، والرائد (احتياط) أفيتار كوهين، 42 سنة من كفار سابا”.

وفي وقت سابق اليوم، كشف الجيش الإسرائيلي عن أسماء 7 من عناصره قتلوا إثر معارك في غزة، دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتلهم.

وبإعلان اليوم، يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 433.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، أعلنت مساء الأحد، تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية وقتل 40 جنديا خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت “القسام” في بيان إن عناصرها “اشتبكت مع القوات المتوغلة من مسافة صفر وفجرت عددا من المباني بعد تفخيخها، كما استهدفت مقر قيادة ميدانيا ودكّت الحشود العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى”.