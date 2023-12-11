ووزارة الأوقاف تسعى لعقد شراكة دولية مع منظمة اليونسيف

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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التقى وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الإرشاد الشيخ ياسر الزفار، صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفد منظمة اليونيسيف برئاسة الأستاذة حواء حسن؛ وذلك لمناقشة أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين ..

وفي مستهل اللقاء، رحب وكيل القطاع بممثلة المنظمة ومرافقيها، مؤكدًا حرص الوزارة على خلق شراكة استراتيجية واسعة مع كافة الشركاء من المنظمات المانحة، خاصة منظمة اليونيسف، باعتبارها شريك هام وفاعل في مجال التوعية المجتمعية، مشيراً إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة وفق اتفاقيات واضحة وشفافة ..

من جهتها أكدت الأستاذة حواء حسن تطلع المنظمة في خلق مزيد من التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة الأوقاف والإرشاد ، كما استعرض اللقاء عدد من الآراء والمقترحات حول إمكانية تمويل عدد من البرامج والمشاريع التعليمية والتوعوية من قبل منظمة اليونيسيف.

حضر اللقاء من جانب وزارة الأوقاف والإرشاد الدكتور علي المحرابي مدير عام إدارة البحوث والمكتبات والنشر والأستاذة عذبة علي الحوباني مدير عام إدارة توعية المرأة والأستاذ فهمي عثمان مدير مكتب وكيل قطاع الإرشاد ،ومن جانب اليونيسيف انتصار رشيد مسؤولة قسم تغيير السلوك ومؤيد الشيباني مختص في قسم تغيير السلوك في مكتب عدن.