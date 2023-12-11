قوات الجيش تعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في صعدة

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الإثنين، إنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في محافظة صعدة (شمالي اليمن).

وقالت وكالة الأنباء الحكومية سبأ، إن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية في محور الرزامات، تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيّرة المهاجمة أثناء ما كانت تحلق في الأجواء محاولةً استهداف مواقع قواتها في المحور.

وأضافت نقلا عن بيان لمحور، أن الدفاعات الجوية أجبرت بذات الوقت، عددًا آخر من الطائرات المسيّرة على مغادرة أجواء المنطقة، أثناء محاولتها شن غارات على المواقع العسكرية في ذات المنطقة.

وأشارت إلى أن خلال الــ72 ساعة الماضية، قال تمكنت قوات الجيش من الرد على سلسلة من الخروقات الحوثية وألحقتهم خسائر.